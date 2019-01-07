Понедельник, 7 Января 2019 года
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Шесть человек погибли в результате стрельбы на курорте в Мексике

Происшествия

Иностранных туристов среди погибших нет

Мехико, 7 января 2019, 14:09 — REGNUM  Как минимум семь человек стали жертвами перестрелки, устроенной в мексиканском штате Кинтана-Роо неизвестными преступниками. Об этом 7 января сообщило на своей странице в соцсети муниципальное управление общественной безопасности Мексики.

По данным издания Heraldo de Mexico, неизвестные с оружием в руках вошли в бар «Las Virginias», расположенный на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен и открыли оогонь по посетителям. После обстрела бара злоумышленники уехали на автомобиле в неизвестном направлении.

О каких-либо мотивах расправы над посетителями бара не сообщается. На месте происшествия работают представители службы безопасности. Преступники разыскиваются.

Согласно информации, полученной от прокуратуры штата, иностранных туристов среди погибших и пострадавших не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в боулинг-клубе американского города Торранс (США, штат Калифорния).

Читайте ранее в этом сюжете: В боулинг-клубе в США произошла стрельба, есть жертвы

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