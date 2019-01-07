На Новую Зеландию обрушился метеоритный дождь

Веллингтон, , 12:46 — REGNUM 5 января в небе над Новой Зеландией были замечены яркие вспышки, вызванные падением на Землю космических объектов. Об этом сообщает новозеландское новостное агентство NZ Herald. Мнение очевидцев разделилось: некоторые утверждают, что это был космический мусор, другие убеждены, что наблюдали падение осколков метеорита. Однако эксперты Оклендского астрономического общества убеждены, что объекты имели природное происхождение. Две вспышки были зафиксированы в 20:55 и 21:10 по местному времени. Сообщается, что метеорит распался на несколько частей над островом Ваихи у берегов Новой Зеландии. В данный момент ведутся поиски осколков в предполагаемом месте падения метеорита. Свидетелями события стали сотни людей по всей стране; они засняли произошедшее — в сети появилось много видеозаписей и фотографий падающих метеоритов. По сообщениям очевидцев, в воздухе затем долгое время ощущался запах гари.