Понедельник, 7 Января 2019 года
13:38:11 МСК

В Москве обнаружена авиабомба времён Великой Отечественной войны

Происшествия

Место ЧП оцеплено полицией

Москва, 7 января 2019, 13:37 — REGNUM  Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны была обнаружена на юге Москвы. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Снаряд был найден во время проведения земляных работ в Криворожском проезде в районе дома №2, корпус 5. Жилых домов в районе обнаружения опасного предмета нет. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией.

В дальнейшем планируется вывоз взрывоопасной находки для последующего уничтожения в безопасное место.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2018 году сапёрами Западного военного округа было обезврежено более 12,5 тысяч боеприпасов и снарядов времён Великой Отечественной войны. Таким образом, была обеспечена безопасность жителей 154 населённых пунктов России.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 12,5 тыс. боеприпасов времён войны обезвредили саперы ЗВО в 2018 г

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить