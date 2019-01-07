В Москве обнаружена авиабомба времён Великой Отечественной войны

Москва, , 13:37 — REGNUM Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны была обнаружена на юге Москвы. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Снаряд был найден во время проведения земляных работ в Криворожском проезде в районе дома №2, корпус 5. Жилых домов в районе обнаружения опасного предмета нет. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией.

В дальнейшем планируется вывоз взрывоопасной находки для последующего уничтожения в безопасное место.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2018 году сапёрами Западного военного округа было обезврежено более 12,5 тысяч боеприпасов и снарядов времён Великой Отечественной войны. Таким образом, была обеспечена безопасность жителей 154 населённых пунктов России.

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