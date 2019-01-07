Два человека погибли при пожаре в Новосибирской области

Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в посёлке Коченево Новосибирской области. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл в 02:00 по местному времени в жилом двухквартирном частном доме в посёлке Коченево. Для ликвидации пожара были привлечены 13 человек личного состава ГУ МЧС и 3 единицы техники.

После ликвидации пожара в доме были обнаружены двое погибших: мужчина 54-х лет и женщина 50 лет.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова, вероятной причиной трагедии стало возгорание в помещени кухни и отсутствие пожарной сигнализации, вкупе с поздним обнаружением возгорания погибшими.

По факту гибели людей следователями СУ СКР по региону организована уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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