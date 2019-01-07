Подросток в Узбекистане, шедший по путям в наушниках, был сбит поездом

Нукус, Узбекистан, , 10:24 — REGNUM Подросток, шедший по железнодорожным путям в наушниках, был сбит насмерть пассажирским поездом в Узбекистане. Об этом 7 января сообщила пресс-служба МВД Республики Узбекистан.

По полученной информации, трагический инцидент произошёл 5 января в 13:45 по местному времени (11:45 мск). Пассажирский поезд №334 «Саратов-Ургенч-Ташкент» на территории города Нукуса (столица Республики Каракалпакстан, автономии Узбекистана на северо-западе страны) сбил подростка, который шёл по железнодорожным путям в наушниках. Подросток скончался на месте от полученных травм.

По данным МВД Узбекистана, погибший был 2002 года рождения.

По данному инциденту в настоящее время ведётся расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины 57 лет, который попал под колёса пассажирского поезда в Подмосковье. В данное время проводятся мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

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