Понедельник, 7 Января 2019 года
10:24:43 МСК

Подросток в Узбекистане, шедший по путям в наушниках, был сбит поездом

Происшествия

Начато расследование

Нукус, Узбекистан, 7 января 2019, 10:24 — REGNUM  Подросток, шедший по железнодорожным путям в наушниках, был сбит насмерть пассажирским поездом в Узбекистане. Об этом 7 января сообщила пресс-служба МВД Республики Узбекистан.

По полученной информации, трагический инцидент произошёл 5 января в 13:45 по местному времени (11:45 мск). Пассажирский поезд №334 «Саратов-Ургенч-Ташкент» на территории города Нукуса (столица Республики Каракалпакстан, автономии Узбекистана на северо-западе страны) сбил подростка, который шёл по железнодорожным путям в наушниках. Подросток скончался на месте от полученных травм.

По данным МВД Узбекистана, погибший был 2002 года рождения.

По данному инциденту в настоящее время ведётся расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины 57 лет, который попал под колёса пассажирского поезда в Подмосковье. В данное время проводятся мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезд насмерть сбил 57-летнего мужчину в Подмосковье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на железнодорожных переездах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить