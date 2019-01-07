Веховный суд Китая утвердил смертный приговор мужчине, напавшему на детей

Пекин, , 09:51 — REGNUM Смертный приговор в отношении подсудимого, признанного виновным в нападении на малолетних детей, санкционировал Верховный народный суд КНР. Об этом 7 января сообщило Центральное телевидение Китая.

Мужчина был признан виновным в вооружённом нападении на детей в детском саду и приговорён в августе 2017 года к пожизненному лишению политических прав и смертной казни судом города Пинсян. После этого подсудимый сделал попытку обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. В декабре 2017 года Верховный суд Гуанси-Чжуанского автономного района, после пересмотра приговора, оставил его без изменений и передал в Верховный национальный суд КНР.

Высшей судебной инстанцией Китая действия подсудимого были расценены как попытка умышленного убийства с особой жестокостью. Факты отсутствия жертв преступления, равно как и добровольную сдачу преступника стражам порядка, суд посчитал недостаточными для смягчения приговора.

Решением Верховного национального суда Китая мера наказания была определена адекватной совершённому преступлению, смертная казнь утверждена в соответствии с законами страны. Был выписан орден на исполнение смертного приговора в отношении виновника преступления.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о нападении мужчины, вооружённого ножом на детский сад в городе Пинсян. Мужчина, ворвавшись в детский сад, ранил 11 детей, после чего был задержан струдниками правоохранительных органов. По словам нападавшего, таким образом он хотел отомстить за недовольство жизнью, возникшее у него после ссоры с соседями.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина с ножом ворвался в детский сад в КНР и порезал 11 детей