В Красноярском крае спасли замерзающую на трассе семью с четырьмя детьми

Дивногорск, Красноярский край, , 08:45 — REGNUM В Красноярском крае недалеко от города Дивногорска на трассе едва не замёрзла семья с четырьмя детьми. На помощь им пришли сотрудники краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о спасении целой семьи говорится в сводке учреждения за сутки с 6 на 7 января. Просьба о помощи поступила через диспетчера ЕДДС города Красноярска. Мужчина сообщил, что, не доезжая 20 км до Дивногорска, со стороны города Абакана на автодороге Р-257 у него сломался автомобиль ВАЗ-21 112. В машине находятся дети, которые замерзают. Требуется эвакуация.

«Пострадавшие гр. Ш., гр. М. и четверо их детей были эвакуированы до Дивногорского ПСО. Спасено шесть человек», — говорится в информации КГКУ «Спасатель».

Напомним, 5 января жителей Красноярского края предупредили о морозах. В краевом главке МЧС сообщили, что 6 января по центральным и южным районам региона ожидается ночью местами температура воздуха — 30,-35°С.