Нижегородская Госавтоинспекция подвела итоги операции «Главный пассажир»

Нижний Новгород, , 08:45 — REGNUM Нижегородские полицейские в период зимних каникул — со 2 по 4 января 2019 года провели профилактическую операцию «Главный пассажир», проверив как водители соблюдают правила перевозки детей. За время акции было проверено свыше 300 автомобилистов, и выявлено 24 нарушителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Операция проводилась в дневное время в местах массового скопления несовершеннолетних, а также на центральных улицах столицы Нижегородской области сотрудниками Госавтоинспекции. Целью проверки было не только пресечение правонарушений, но и профилактика детского травматизма в период каникул.

Помимо бесед о значимости использования специальных удерживающих устройств, на 24 автовладельцев были выписаны административные протоколы. По вменяемой статье им грозит штраф до 3 тыс. рублей.