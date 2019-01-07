Шесть человек были спасены пожарными в Москве

Москва, , 07:42 — REGNUM Шесть человек, в том числе одного ребёнка, были спасены пожврными в ходе тушения пожара на севере Москвы. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

По информации ведомства, сообщение о возгорании на улице Кронштадтский бульвар поступило в 03:40. Загорание произошло в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. Произошло возгорание мебели и личных вещей жильцов.

В ходе разведывательных действий и тушения пожара с пятого этажа дома были спасены шесть человек, в том числе один ребёнок. Спасённые были осмотрены медиками.

Пожар был локализован в 04:10, а уже в 04:15 был ликвидирован полностью. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в городе Сочи Краснодарского края. Здесь на придомовой территории многоэтажного жилого дома сгорели шесть автомобилей. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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