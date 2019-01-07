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В Израиле перехвачена ракета из сектора Газа

Происшествия

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Иерусалим, 7 января 2019, 05:14 — REGNUM  Израильская система противовоздушной обороны перехватила ракету, запущенную с территории сектора Газа. Сообщение об этом опубликовано Армией обороны Израиля на странице в Twitter.

«Ракета, выпущенная из Газы в Израиль, была обнаружена и перехвачена системой ПВО «Железный купол», — сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные сообщили, что неподалеку от сектора Газа на юге страны сработали сирены воздушной тревоги. Сигналы прозвучали на территории города Ашкелон и регионального совета Хоф-Ашкелон.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января вертолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по позициям группировки ХАМАС в палестинском секторе Газа. Атака стала ответом на запуск из Газы заминированной конструкции, состоящей из самодельного летательного аппарата и связки воздушных шаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

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