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На уральской трассе в ДТП погибли три человека

Происшествия

Управлявший автомобилем Kia Rio житель Тюменской области выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot

Ивдель, Свердловская область, 7 января 2019, 05:00 — REGNUM  В районе города Ивдель в Свердловской области произошло ДТП, унесшее жизни трех человек. Еще пятеро госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 15 км региональной автодороги «Ивдель-ХМАО» днем 6 января. Как установили полицейские, управлявший автомобилем Kia Rio житель Тюменской области выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot.

Водитель Kia Rio и две его пассажирки погибли на месте. Находившаяся в машине 13-летняя девочка госпитализирована. В автомобиле Peugeot ехала семья из Югорска из четырех человек: родители с двумя 17-летними дочерьми. Все четверо доставлены в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Дорожно-транспортные происшествия
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