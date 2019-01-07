Понедельник, 7 Января 2019 года
04:33:05 МСК

Заплутавших на Эльбрусе лыжников нашли

Происшествия

Помощь медиков им не понадобилась

Нальчик, 7 января 2019, 04:32 — REGNUM  На Эльбрусе полностью завершены поисково-спасательные работы — пропавшие лыжники из Подмосковья найдены. Об этом 7 января сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Лыжников доставили на базу спасателей в поселок Терскол. Помощь медиков им не понадобилась. Спортсменов искали девять спасателей.

Инцидент произошел на высоте около 3,5 тыс. м. Молодой человек и девушка, приехавшие из города Химки, ушли за ограждения лыжных трасс и катались на сноубордах в местах, где это запрещено, уточняют «Вести».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 января горные спасатели получили сообщение о группе лыжников, сбившейся с маршрута на Эльбрусе, и отправились на поиски людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа лыжников пропала на Эльбрусе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить