Заплутавших на Эльбрусе лыжников нашли

Нальчик, , 04:32 — REGNUM На Эльбрусе полностью завершены поисково-спасательные работы — пропавшие лыжники из Подмосковья найдены. Об этом 7 января сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Лыжников доставили на базу спасателей в поселок Терскол. Помощь медиков им не понадобилась. Спортсменов искали девять спасателей.

Инцидент произошел на высоте около 3,5 тыс. м. Молодой человек и девушка, приехавшие из города Химки, ушли за ограждения лыжных трасс и катались на сноубордах в местах, где это запрещено, уточняют «Вести».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 января горные спасатели получили сообщение о группе лыжников, сбившейся с маршрута на Эльбрусе, и отправились на поиски людей.

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