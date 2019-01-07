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В США покончил с собой приговоренный к смерти

Происшествия

Скотта Дозьера признали виновным в двух убийствах

Карсон-Сити, США, 7 января 2019, 01:35 — REGNUM  В американском штате Невада найден мертвым заключенный, приговоренный к смертной казни. О гибели Скотта Дозьера сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.

Тело мужчины нашли в тюремной камере. Полиция предполагает, что он покончил с собой.

Дозьера посадили в тюрьму за убийство мужчины, совершенное в 2002 году в Лас-Вегасе. Позже следствие уличило его в другом убийстве, из-за чего наказание было ужесточено.

К смертной казни путем инъекции Дозьера приговорили в 2007 году. С тех пор исполнение наказания откладывали из-за утверждения нового препарата. Адвокаты заключенного утверждали, что применение неопробованного вещества может сделать смерть осужденного мучительной, и настаивали на перенесении даты казни.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в американском штате Теннесси казнили на электрическом стуле Эдмунда Загорски, виновного в убийстве двух человек. Подобный способ казни до этого применялся в США в 2013 году.

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Происшествия в местах лишения свободы
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