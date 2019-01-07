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Число погибших на шахте в Афганистане выросло до 40 человек

Происшествия

В момент происшествия в шахте находились более 50 человек

Файзабад, Афганистан, 7 января 2019, 01:22 — REGNUM  В афганской провинции Бадахшан до 40 человек увеличилось число погибших при обвале на золотодобывающей шахте. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на представителя местных властей.

Отмечается, что в момент происшествия в шахте работали более 50 человек. Спасти удалось 15 человек, многие из них тяжело травмированы.

Жертвами обвала стали местные жители, которые нелегально добывали золото. ЧП случилось из-за обильных снегопадов — под тяжестью снега рухнули перекрытия туннелей.

Как сообщало ИА REGNUM, обвал на шахте в деревне Шапу в районе Кохистан произошел 6 января. Местные власти обещают семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

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