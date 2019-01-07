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В Магнитогорске пострадавшую многоэтажку готовят к частичному демонтажу

Происшествия

После сноса двух подъездов судьбу дома решат окончательно

Магнитогорск, Челябинская область, 7 января 2019, 00:57 — REGNUM  Подготовительные работы к демонтажу седьмого и восьмого подъездов ведутся в доме 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Частичный снос здания требует временного отселения жильцов двух подъездов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено», — говорится в сообщении.

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Когда два подъезда демонтируют, специалисты вновь выполнят проверку оставшихся подъездов. После этого будет принято окончательное решение о судьбе дома.

Отмечается, что 6 января в доме запустили лифты. В двух пунктах временного размещения остаются 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря один из подъездов многоэтажного дома в Магнитогорске рухнул из-за взрыва бытового газа. Под завалами погибли 39 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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