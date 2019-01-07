Понедельник, 7 Января 2019 года
00:28:39 МСК

Дипломаты РФ побывали на судне, подвергшемся нападению пиратов

Происшествия

Пираты пока не связывались с судовладельцем, где находятся похищенные члены команды — неизвестно

Порто-Ново, 7 января 2019, 00:28 — REGNUM  Российские дипломаты посетили судно-контейнеровоз MSC Mandy, шестеро членов экипажа которого похищены пиратами. Об этом говорится в сообщении дипмиссии РФ в Бенине в Facebook.

Сотрудники посольства поговорили с командой и узнали подробности инцидента. Судно атаковал быстроходный катер, пиратов было 8−10 человек, все они говорили по-английски. Больных или раненых среди моряков нет.

Пираты пока не связывались с судовладельцем, где находятся похищенные члены команды — неизвестно. Остальные моряки останутся на судне до тех пор, пока оно не прибудет в российский порт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января у берегов Бенина в Западной Африке пираты похитили шесть российских моряков с судна MSC Mandy. Контейнеровоз шел под флагом Панамы, всего на нем находилось 26 человек.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства организовать процессуальную проверку по факту появления в СМИ сообщений о захвате моряков.

Читайте также: Шесть моряков из РФ похищены пиратами

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин поручил СК проверить данные о захвате граждан РФ пиратами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пиратские захваты судов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить