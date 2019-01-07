Дипломаты РФ побывали на судне, подвергшемся нападению пиратов

Порто-Ново, , 00:28 — REGNUM Российские дипломаты посетили судно-контейнеровоз MSC Mandy, шестеро членов экипажа которого похищены пиратами. Об этом говорится в сообщении дипмиссии РФ в Бенине в Facebook.

Сотрудники посольства поговорили с командой и узнали подробности инцидента. Судно атаковал быстроходный катер, пиратов было 8−10 человек, все они говорили по-английски. Больных или раненых среди моряков нет.

Пираты пока не связывались с судовладельцем, где находятся похищенные члены команды — неизвестно. Остальные моряки останутся на судне до тех пор, пока оно не прибудет в российский порт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января у берегов Бенина в Западной Африке пираты похитили шесть российских моряков с судна MSC Mandy. Контейнеровоз шел под флагом Панамы, всего на нем находилось 26 человек.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства организовать процессуальную проверку по факту появления в СМИ сообщений о захвате моряков.

Читайте также: Шесть моряков из РФ похищены пиратами

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин поручил СК проверить данные о захвате граждан РФ пиратами