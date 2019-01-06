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Без тепла и горячей воды в Кисловодске остались 5 тыс. человек

Происшествия

Произошла авария

Без тепла и горячей воды в Кисловодске остались 5 тыс. человек
Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

Кисловодск, Ставропольский край, 6 января 2019, 22:44 — REGNUM  Порядка 5 тыс. человек в Кисловодске в регионе Кавказских Минеральных вод остались без теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Прорыв теплотрассы и водовода горячего водоснабжения произошел в районе дома №73 на улице Марцинкевича. В 19:40 по московскому времени аварийно-восстановительные бригады приступили к ремонтным работам на тепломагистрале диаметром 219 миллиметров. на время ремонтных работ подача тепла по теплотрассе и подача горячей воды были полностью отключены.

В итоге отопление и горячее водоснабжение отсутствует в 30 многоквартирных жилых домах. Под отключение попали 4914 человек.

Планируется, что вскоре восстановительные работы будут завершены.

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