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Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

Происшествия

О потерях ХАМАС не сообщается

Иерусалим, 6 января 2019, 20:14 — REGNUM  Боевые вертолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по позициям группировки ХАМАС в палестинском секторе Газа. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Атака была осуществлена по двум позициям ХАМАС в секторе Газа. О потерях ХАМАС не сообщается.

Данная атака стала ответом израильской стороны на запуск из сектора Газа на территорию Израиля заминированной летательной конструкции, состоящей из самодельного летательного аппарата и связки воздушных шаров.

Данная конструкция приземлилась в районе населенного пункта Сдот Негев в южном административном округе и не взорвалась. Она была обезврежена полицейскими саперами.

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