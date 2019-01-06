Шесть автомашин сгорели во дворе жилого дома в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 19:33 — REGNUM Шесть автомашин сгорели в в городе Сочи Краснодарского края. Об этом 6 января сообщает прес-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании на улице Санаторной в Сочи поступило в региональное ГУ МЧС в 02:36. Загорелись шесть автомобилей на придомовой территории многоквартирного жилого дома.

Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава и две едницы техники.

Пожар был полностью ликвидирован в 03:05, погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства и причины пожара выясняются. Оценивается материальный ущерб, нанесённый пожаром.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек в результате пожара в Хабаровском крае. Причиной пожара, предположительно, мог стать неисправный обогреватель. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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