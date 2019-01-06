Полностью восстановлено энергоснабжение 7,6 тысяч жителей в Приморском крае

Артём, Приморский край, , 18:14 — REGNUM Энергоснабжение в городе Артём Приморского края восстановлено энергетиками филиала АО «Приморские электрические сети». Об этом 6 января сообщила пресс-служба организации.

Специалисты «Приморских электрических сетей» завершили ремонтно-восстановительные работы на подстанции «Шахты-7» в городе Артём. Подача электроэнергии потребителям осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на подстанции в городе Артём Приморского края, в результате которой остались без света 76 тысяч житлей города. На место аварии немедленно прибли энергетики для проведения ремонтно-восстановтельных работ.

Три котельных и больницы во время проведения ремонтных работ на подстанции снабжались электроэнергией из резервных источников, а для ускорения процесса устарнения технологических нарушений на подстанции «Шахты-7» в Артём на помощь к коллегам прибыли три бригады энергетиков из Владивостока.

Сообщается, что до 9 января в Приморском крае будет действовать режим повышенной готовности, который был введён 29 декабря. В этот период специалисты «Приморских электрических сетей» будут осуществлять круглосуточное дежурство для контроля работы оборудования.

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