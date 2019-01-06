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В результате ДТП с маршруткой в Волгоградской области погиб один человек

Происшествия

Ещё шесть человек пострадали

Волгоград, 6 января 2019, 17:06 — REGNUM  Один человек погиб, шестеро пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Волгоградской области. Об этом 6 января сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной информации, лобовое столкновение автомобилей Ford Transit, выполняющего междугородный рейс Волжский — Воронеж, и Ford Focus произошло в 10:40 по местному времени на 767 км автодороги Р-22 «Каспий».

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Ford Focus. Двое пассажиров автомобиля Ford Focus и четыре пассажира маршрутного такси получили травмы и были госпитализированы.

Остальные 13 пассажиров маршрутки были отправлены попутным транспортом в пункт назначения.

В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств ДТП. По предварительным результатам расследования причиной ДТП стал выезд водителя маршрутки на полосу встречного движения. В отношении водителя маршрутки решается вопрос о возбуждении уголовного дела .

Кроме того, устанавливается, имела ли право компания-перевозчик, которой принадлежит маршрутное такси, право на осуществление междугородних перевозок пассажиров, а также проводился ли техосмотр автомобиля перед его выходом в рейс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек, в том числе одного ребёнка, в результате ДТП в Тюменской области.

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