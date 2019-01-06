По меньшей мере 30 человек погибли при обрушении шахты в Афганистане

Кабул, , 16:28 — REGNUM По меньшей мере 30 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом 6 января сообщает BBC.

Обвал произошёл утром в деревне Шапу, в шахте, которую местные жители использовали для незаконной добычи золота. Глубина шахты составляет около 60 метров.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Бадахшан Ника Мухаммеда Назари, в потсрадавший район направлена поисково-спасательная команда.

При этом Назари уточнил, что местные жители ещё до приезда спасателей, уже начали сами разбор завалов с помощью экскаватора.

Представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями заявил, что семьям пострадавших будет выделена материальная помощь.

Сообщается, что большинство пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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