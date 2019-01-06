Десять человек получили ранения в ДТП на Ставрополье

Левокумское, Ставропольский край, , 14:10 — REGNUM Десять человек получили травмы в результате автоаварии в Левокумском районе Ставропольского края утром 6 января. Об этом сообщило краевое управление ГИБДД.

Авария произошла около 10:30 в Левокумском районе, на трассе Кочубей — Минеральные Воды. По предварительным данным, водитель минивэна Mercedes не справился с управлением, в результате автомобиль врезался в дерево.

В аварии пострадали десять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, все госпитализированы. Все пострадавшие — граждане Азербайджана.

Полиция начала проверку по факту аварии.