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Десять человек получили ранения в ДТП на Ставрополье

Происшествия

Все пострадавшие – граждане Азербайджана

Левокумское, Ставропольский край, 6 января 2019, 14:10 — REGNUM  Десять человек получили травмы в результате автоаварии в Левокумском районе Ставропольского края утром 6 января. Об этом сообщило краевое управление ГИБДД.

Авария произошла около 10:30 в Левокумском районе, на трассе Кочубей — Минеральные Воды. По предварительным данным, водитель минивэна Mercedes не справился с управлением, в результате автомобиль врезался в дерево.

В аварии пострадали десять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, все госпитализированы. Все пострадавшие — граждане Азербайджана.

Полиция начала проверку по факту аварии.

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Дорожно-транспортные происшествия
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