Трое мужчин погибли при пожаре в Хабаровском крае

Хабаровск, , 14:11 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в посёлке Большая Картель в Хабаровском крае. Об этом 6 января сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Пожар произошёл в ночь с 5 на 6 января в деревянном жилом частном доме. В результате возгорания погибли трое мужчин 1956, 1962, 1963 годов рождения. По факту гибели трёх человек следственными органами СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной версии следствия, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель.

Расследование уголовного дела продолжается. В данное время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара на Приобском месторождении нефти в Югре. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Пострадавших нет.

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