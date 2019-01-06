Более 7 тысяч жителей посёлка Артём в Приморье остались без энергоснабжения

Артём, Приморский край, , 13:46 — REGNUM Из-за аварии на подстанции «Шахты-7» в городе Артём Приморского края остались без энергоснабжения 7,6 тысяч человек. Об этом 6 января сообщает пресс-служба АО «Приморские электрические сети».

Отключение от электроснабжения потребителей произошло утром 6 января, в 04:06 по местному времени. Сразу после получения сигнала о произошедшем на место выехали ремонтные бригады «Приморских электрических сетей».

Все социально-значимые объекты, в том числе три котельные и больницы снабжаются электроэнергией из резервных источников питания с момента аварии. На объекте «Шахты-7» ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Для максимально быстрого устранения технологических нарушений к энергетикам в Артём дополнительно прибыли три бригады из Владивостока. Сейчас на месте работают 8 бригад, задействована испытательная лаборатория.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении энергоснабжения в Волгоградской области. Здесь из-за непогоды без света остались около 12 тысяч человек.

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