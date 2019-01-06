В Волгоградской области полностью восстановлено энергоснабжение

Волгоград, , 13:21 — REGNUM Неполадки на воздушных линиях электропередачи были устранены энергетиками в Волгоградской области. Об этом 6 января сообщается на сайте Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Юга.

Сообщается, что после устранения всех нарушений линии электропередачи были включены в работу в 21:53 мск 5 января специалистами по электроснабжению.

Сейчас продолжаются работы по единичным обращениям потребителей. Из-за снежных заносов труднодоступными остаются два населённых пункта: Торгун и Верхняя Водянка. Здесь для продвижения спецтехники выполняется расчистка автодороги с помощью бульдозеров.

В посёлок Новая Тихоновка Старополтавского района, дорога к которому оказалась занесена снежными завалами, организована экстренная доставка двух резервных источников энергоснабжения.

МСРК Юга обратилась к потребителям с просьбой незамедлительно сообщать о перебоях с энергоснабжением и технологических нарушениях на энергообъектах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об авариях на энергосетях в Волгоградской области, из-за которых без энергоснабжения оказались около 12 тысяч человек. Повреждения на линиях электропередачи были вызваны неблагоприятными погодными условиями.

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