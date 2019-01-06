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ЛНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие

Происшествия

Обстрелам подвергались два населённых пункта ЛНР

Луганск, 6 января 2019, 12:12 — REGNUM  Дважды за минувшие сутки было нарушено рождественское перемирие украинскими боевиками в Луганской Народной Республике. Об этом 6 января сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Были обстреляны позиции Народной милиции в районе населённых пунктов Калиновка и Лозовое.

При обстреле украинскими военными применялось крупнокалиберное оружие, станковые противотанковые гранатомёты, ручные противотанковые гранатомёты, а также стрелковое оружие.

В результате обстрелов территории ЛНР среди гражданского населения и военнослужащих потерь нет. Разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

5 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил, что вооруженные силы Украины укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения

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