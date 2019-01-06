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Офицер полиции в Египте погиб при попытке обезвредить бомбу — СМИ

Происшествия

Ещё три человека получили ранения

Офицер полиции в Египте погиб при попытке обезвредить бомбу — СМИ
Omar Attallah
Каир

Каир, 6 января 2019, 10:56 — REGNUM  При обезвреживании взрывного устройства, найденного в Каире силами безопасности Египта, погиб офицер полиции. Ещё три человека, в том числе двое полицейских, получили ранения. Об этом 6 января сообщает газета Al-Ahram.

По информации издания, самодельное взрывное устройство (СВУ) было найдено возле христианского храма в районе Мадинат-Наср. Подозрительные предметы были обнаружены имамом мечети, находящейся рядом с церковью. Имам обратился к сотрудникам полиции, которые охраняли христианский храм.

СВУ было найдено в сумке, находившейся на крыше мечети. Офицер полиции, специалист по взрывчатым веществам сделал попытку обезвреживания взрывного устройства и погиб в результате срабатывания СВУ. Ещё три человека, среди них двое полицейских, получили ранения.

В настоящий момент район Мадинат-Наср, в котором находится храм, оцеплен силовиками, на место взрыва прибыла следственная группа прокуратуры Египта.

Стоит отметить, что взрыв произошёл накануне праздника Рождества Христова, отмечаемого 7 января в Египте коптами-христианами. За несколько недель до праздника в Египте были усилены меры безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении 40 боевиков-исламистов в разных частях страны. Десять боевиков были уничтожены в городе Эль-Ариш на Синае, тридцать боевиков — в Гизе и других пригородах Каира.

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