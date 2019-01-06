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В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Происшествия

Авария произошла в субботу, 5 января, возле деревни Булановка

В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Уфа, 6 января 2019, 10:38 — REGNUM  В Белебеевском районе Башкирии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло в субботу, 5 января, возле деревни Булановка. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

Отмечается, что после оформления аварии автобус, зарегистрированный в Казани, продолжил движение по маршруту следования.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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