В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Уфа, , 10:38 — REGNUM В Белебеевском районе Башкирии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло в субботу, 5 января, возле деревни Булановка. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

Отмечается, что после оформления аварии автобус, зарегистрированный в Казани, продолжил движение по маршруту следования.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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