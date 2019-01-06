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В Кабуле в результате взрыва пострадали трое полицейских

Происшествия

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб

В Кабуле в результате взрыва пострадали трое полицейских
Иван Шилов © ИА REGNUM
Афганистан

Кабул, 6 января 2019, 10:08 — REGNUM  В столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Об этом, как передает Tolo News, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш.

По его словам, взрывное устройство сработало возле полицейского автомобиля. По последним данным, в результате инцидента пострадали трое сотрудников полиции.

«Пострадавшие (полицейские) находятся в стабильном состоянии», — сказал Даниш.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

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Взрывы в Афганистане
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