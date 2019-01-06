При взрыве в многоэтажном доме в Мариуполе погибли два человека — СМИ

Мариуполь, ДНР, , 07:54 — REGNUM 5 января в городе Мариуполь, который находится под контролем Украины, в жилом многоэтажном доме прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба «полиции Донецкой области».

«На месте работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении. — Полицейские выясняют причину взрыва».

Местное издание 0629 уточняет, что инцидент произошел в квартире на третьем этаже в Центральном районе на проспекте Строителей. По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека.

Предположительно, в квартире жилого дома сработало взрывное устройство — граната.

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