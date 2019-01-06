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В Таиланде попал в ДТП двухэтажный туристический автобус

Происшествия

Авария произошла в воскресенье, 6 января, на трассе в районе Кхлонг Луанг

Бангкок, 6 января 2019, 07:30 — REGNUM  Двухэтажный автобус с туристами перевернулся в Таиланде. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в воскресенье, 6 января, на трассе в районе Кхлонг Луанг. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще около 50 пострадали.

«Двухэтажный туристический автобус, следовавший в Бангкок, перевернулся в районе Кхлонг Луанг в воскресенье утром», — отметили источники.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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