В Югре локализован пожар на Приобском месторождении нефти

Ханты-Мансийск, 6 января 2019, 06:02 — REGNUM В Югре на Приобском месторождении нефти локализован пожар, который возник вечером 5 января. Об этом журналистам заявили в компании «РН-Юганскнефтегаз».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло в печи выпаривания из нефти воды. По данным МЧС, его площадь составила 300 кв. метров. 16 человек из числа сотрудников были эвакуированы.
Пострадавших нет, уточнили в МЧС.
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