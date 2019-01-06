Воскресенье, 6 Января 2019 года
06:02:36 МСК

В Югре локализован пожар на Приобском месторождении нефти

Происшествия

Возгорание возникло вечером 5 января

Ханты-Мансийск, 6 января 2019, 06:02 — REGNUM  В Югре на Приобском месторождении нефти локализован пожар, который возник вечером 5 января. Об этом журналистам заявили в компании «РН-Юганскнефтегаз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло в печи выпаривания из нефти воды. По данным МЧС, его площадь составила 300 кв. метров. 16 человек из числа сотрудников были эвакуированы.

Пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре на Приобском месторождении нефти произошел пожар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить