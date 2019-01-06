В Югре локализован пожар на Приобском месторождении нефти

Ханты-Мансийск, , 06:02 — REGNUM В Югре на Приобском месторождении нефти локализован пожар, который возник вечером 5 января. Об этом журналистам заявили в компании «РН-Юганскнефтегаз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло в печи выпаривания из нефти воды. По данным МЧС, его площадь составила 300 кв. метров. 16 человек из числа сотрудников были эвакуированы.

Пострадавших нет, уточнили в МЧС.

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