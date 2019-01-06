Двое британских военных ранены в Сирии

Дамаск, , 04:41 — REGNUM Террористы атаковали британских военнослужащих в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Ранения получили двое военных, сообщает вещательная корпорация ВВС.

Предположительно, боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили по военнослужащим ракету. Раненых в тяжелом состоянии эвакуировали американские военные. Когда именно произошло нападение, не уточняется.

Со стороны британского военного ведомства комментариев нет. Официально оно не подтверждает присутствие спецподразделений Соединенного Королевства на территории Сирии, однако указания на это имеются, отмечает ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийский МИД заявил об укреплении террористической группировки, которому способствуют военные операции коалиции во главе с США.

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