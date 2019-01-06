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В США у лежащей в коме женщины появился ребенок

Происшествия

Предположительно, пациентка подверглась сексуальному насилию

Вашингтон, 6 января 2019, 03:20 — REGNUM  Пациентка одной из клиник в американском штате Аризона забеременела и произвела на свет ребенка, находясь в многолетней коме. Полиция приступила к расследованию вероятного изнасилования, сообщает портал Arizona's Family.

По меньшей мере десять лет назад в специализированную клинику Hacienda в Фениксе поместили женщину, которая едва не утонула. Всё это время пациентка находилась в коме. 29 декабря у нее родился здоровый младенец.

До наступления родов сотрудники больницы не знали о беременности пациентки. Предположительно, женщина подверглась сексуальному насилию. Сотрудники мужского пола теперь могут входить в женские палаты лишь в сопровождении женщин-коллег.

В клинике проводится внутренняя проверка. Руководство учреждения помогает расследованию правоохранительных органов.

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