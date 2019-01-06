В Югре на Приобском месторождении нефти произошел пожар

с. Селиярово, Югра, , 02:42 — REGNUM Пожар повышенной категории сложности произошел на Приобском нефтяном месторождении. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Югре.

Сообщение о пожаре поступило 5 января в 22:34 по местному времени (20:34 мск). Возгорание произошло в печи выпаривания воды из нефти. Шестнадцать работников были эвакуированы, пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности, площадь возгорания предварительно составляет 300 кв. м», — уточнили в МЧС.

На месте работают 76 пожарных, задействовано 17 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Нижневартовском районе Югры произошел пожар на нефтебазе. Пострадали двое рабочих, еще один пропал без вести.

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