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В Египте при взрыве бомбы погиб полицейский

Происшествия

Еще один сотрудник полиции получил ранения

Каир, 6 января 2019, 02:30 — REGNUM  Египетские силы безопасности обнаружили бомбу возле одной из церквей в пригороде Каира. При обезвреживании взрывного устройства погиб офицер полиции, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Бомба находилась у храма в пригороде Мадинат-Наср и была спрятана в сумку. Взрыв произошел в тот момент, когда стражи порядка проверяли сумку.

Один полицейский погиб, еще один был ранен. Район происшествия оцеплен силовиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года в пригороде Каира был взован туристический автобус. Погибли четыре человека: три гражданина Вьетнама и гид-египтянин. За нападением на автобус последовала спецоперация египетской полиции, в ходе которой были ликвидированы 40 боевиков.

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