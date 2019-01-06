В Астраханской области многодетную мать подозревают в убийстве

Ахтубинск, Астраханская область, , 02:17 — REGNUM Многодетная мать, жительница села Батаевка Ахтубинского района Астраханской области подозревается в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Преступление было совершено 2 января. По версии следствия, ночью 28-летняя женщина и её 32-летний муж поссорились, после чего мужчина лег спать. Спящего мужа женщина связала и задушила.

Супруги воспитывали пятерых детей, старшему из которых девять лет, а младшему — два года. Дети помещены в реабилитационный центр.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемая помещена под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Астрахани от рук убийцы погибла мать двоих детей. Задержать подозреваемого смогли местные жители.

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