В московском вузе начато дисциплинарное расследование после массовой драки

Москва, , 00:28 — REGNUM Дисциплинарное расследование по факту крупной потасовки студентов начато руководством Московского государственного строительного университета (МГСУ). Об этом сообщает RT.

Драка произошла на территории студенческого городка, расположенного на северо-востоке столицы. В ней участвовали студенты из Китая, Афганистана и России, пояснили в вузе, поводом стала «перестановка мебели».

Отмечается, что серьёзных травм никто из участников конфликта не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в общежитии МГСУ разгорелся конфликт из-за спальных мест в одной из комнат. В потасовку оказались вовлечены до 20 студентов. Несколько участников драки доставлены в полицию.

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