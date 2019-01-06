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В московском вузе начато дисциплинарное расследование после массовой драки

Происшествия

В потасовке участвовали студенты из Китая, Афганистана и России

Москва, 6 января 2019, 00:28 — REGNUM  Дисциплинарное расследование по факту крупной потасовки студентов начато руководством Московского государственного строительного университета (МГСУ). Об этом сообщает RT.

Драка произошла на территории студенческого городка, расположенного на северо-востоке столицы. В ней участвовали студенты из Китая, Афганистана и России, пояснили в вузе, поводом стала «перестановка мебели».

Отмечается, что серьёзных травм никто из участников конфликта не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в общежитии МГСУ разгорелся конфликт из-за спальных мест в одной из комнат. В потасовку оказались вовлечены до 20 студентов. Несколько участников драки доставлены в полицию.

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Массовые драки
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