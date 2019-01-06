Массовая драка студентов в Москве произошла из-за комнаты

Москва, , 00:20 — REGNUM Крупная потасовка в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошла из-за комнаты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В драке участвовали до 20 человек, травмы получили пятеро. Все пострадавшие — граждане КНР. Поводом для потасовки стали спальные места — один из студентов предложил другому поменяться койкой, однако получил отказ.

В дальнейшем инцидент перерос в драку, в нее оказались вовлечены товарищи поссорившихся студентов. Несколько участников драки доставлены в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в общежитии на северо-востоке Москвы произошла массовая драка. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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