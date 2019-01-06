Воскресенье, 6 Января 2019 года
00:21:05 МСК

Массовая драка студентов в Москве произошла из-за комнаты

Происшествия

Поводом для потасовки стали спальные места

Москва, 6 января 2019, 00:20 — REGNUM  Крупная потасовка в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошла из-за комнаты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В драке участвовали до 20 человек, травмы получили пятеро. Все пострадавшие — граждане КНР. Поводом для потасовки стали спальные места — один из студентов предложил другому поменяться койкой, однако получил отказ.

В дальнейшем инцидент перерос в драку, в нее оказались вовлечены товарищи поссорившихся студентов. Несколько участников драки доставлены в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в общежитии на северо-востоке Москвы произошла массовая драка. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в общежитии произошла массовая драка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые драки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить