В Москве в общежитии произошла массовая драка

Москва, , 21:38 — REGNUM Массовая потасовка произошла в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) на северо-востоке российской столицы. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

ЧП произошло в субботу, 5 января, по адресу: Ярославское шоссе, 26.

«Массовый конфликт (в общежитии), — сказал источник. — Он (конфликт) пресечен».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины инцидента.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в общежитии МГСУ произошла драка с участием 20 иностранных студентов. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

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