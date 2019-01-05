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СКР начал проверку по факту гибели двух мужчин на курорте в Сочи

Происшествия

В регионе действует экстренное предупреждение о возможном сходе лавин

Краснодар, 5 января 2019, 18:50 — REGNUM  Проверка по факту гибели двоих мужчин в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Сочи начата Следственным комитетом РФ по Краснодарскому краю. Об этом 5 января сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сообщается, что двое мужчин 1983 года рождения погибли при катании на лыжах за пределами специально оборудованных трасс.

В данное время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате схода лавины на лыжном курорте «Горная карусель» в Сочи.

По уточнённым данным, трое мужчин катались на территории закрытой лыжной трассы, а затем ушли на территорию, где запрещено любое катание и спровоцировали сход снежной лавины. Два человека оказались под снежными завалами на глубине один и два метра и погибли. Третий мужчина не пострадал.

Напомним, что в Сочи действует экстренное предупреждение в связи с высокой лавиноопасностью на высоте более 1500 метров. Оно будет сохранятся до 6 января включительно.

Читайте ранее в этом сюжете: При сходе лавины на закрытой лыжной трассе в Сочи пострадали два человека

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Оползни, лавины, сели
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