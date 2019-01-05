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Движение автотранспорта в Татарии ограничено из-за непогоды

Происшествия

Госавтоинспекция рекомендовала водителям автотранспорта воздержаться от поездок

Казань, 5 января 2019, 18:42 — REGNUM  Ограничение движения для грузовых автомобилей и междугородних автобусов введено в Татарии. Об этом 5 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Временное ограничение движения автотранспорта введено 5 января с 17:00 по местному времени в связи с возникновением неблагоприятных метеорологических и дорожных условий в регионе.

Сообщается, что, по прогнозам метеорологов, в регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде сильного снега и метели, а также ветра порывами до 17 м/секунду. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Госавтоинспекця рекомендует водителям автотранспортных средств воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов без необходимости, а при движении по автотрассе быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать меры повышенной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии Транскавказской магистрали в Северной Осетии до особого распоряжения в связи с сильными снегопадами и сходом снежных лавин.

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