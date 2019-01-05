Восемь человек госпитализированы с признаками отравления в Истре

Истра, Московская область, , 18:40 — REGNUM Шестеро детей и двое взрослых были госпитализированы с признаками отравления на базе отдыха в подмосковной Истре. Об этом 5 января сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Все пострадавшие находились в лагере «Красная гвоздика», где в данное время проводятся сборы спортсменов и танцоров из разных регионов России. В лагере на момент происшествия проживали 195 детей.

В результате произошедшего в Истре пострадали девять человек. Восемь из них были госпитализированы в инфекционное отделение Дедовской больницы, один человек от госпитализации отказался. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Сообщается, что причиной ухудшения самочувствия пострадавших мог стать ротавирус.

В лагере работают педиатры, но пока новых жалоб на ухудшение самочувствия ни от детей ни от взрослых не поступало. Лагерь продолжит работу, на карантин закрываться не будет.

Также сообщается, что Истринская городская прокуратура начала прокурорскую проверку причин и обстоятельств произошедшего. Ход и результаты прокурорской проверки взяла под контроль прокуратура Московской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о привлечении к ответственности владельца кафе в Саратове, который был признан виновным по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Предприниматель вынужден будет по решению суда оплатить штраф и компенсацию за причинение вреда здоровья и за моральный вред потерпевшим.

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