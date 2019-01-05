ЛНР: ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения

Луганск, , 17:21 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

«В районе населенного пункта Троицкое выявлены огневые позиции расчетов минометной батареи 72-й бригады (ВСУ)», — сообщил Марочко.

По его словам, бойцы ЛНР также выявили южнее Попасной огневую позицию 120-мм миномета из состава 54-й бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января 2018 г. представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики.

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