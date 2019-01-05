ДТП в Калужской области: обвиняемый в гибели ребенка предстанет перед судом

Калуга, , 16:32 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении мотоциклиста, подозреваемого в наезде на несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщили 5 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, совершенного 14 июля 2018 года. Обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», предъявлено 39-летнему уроженцу ближнего зарубежья.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, управляя технически исправным мотоциклом, при передвижении по автодороге М3 «Украина», проходящей по улице Придорожной села Головтеево Малоярославецкого района, намереваясь объехать стоящий у правого края проезжей части автомобиль ВАЗ 21 053, в нарушение п. 8.1. Правил дорожного движения РФ не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на малолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги.

В результате ДТП ребенок, которому исполнилось 8 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. В ходе следствия проведены судебно-медицинские и автотехнические судебные экспертизы. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 18 ноября 2018 года в Калужской области на 105 км автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» неустановленный водитель совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемом пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести. Водитель скрылся с места ДТП.

Читайте также: В Калужской области водитель сбил на переходе 11-летнего ребёнка и скрылся