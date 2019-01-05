При сходе лавины на закрытой лыжной трассе в Сочи пострадали два человека

Сочи, Краснодарский край, , 16:34 — REGNUM Два человека пострадали при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте «Горная карусель» в Сочи. Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Лавина сошла на высоте 2300 метров над уровнем моря. Под снежными завалами оказались два человека, которые катались по лыжной трассе, закрытой в связи со штормовым предупреждением и повышенной лавиноопасностью.

На месте происшествия работают специалисты аварийно-спасательного формирования и сотрудники Специализированного центра по гидрометеорологии среды Черного и Азовского морей. Всего в поисково-спасательной операции принимают участие восемь человек и четыре единицы техники.

Сообщается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Сочи решением комиссии по чрезвычайным ситуациям введён режим повышенной готовности. Все спецслужбы города работают в усиленном режиме.

Кроме того, ГУ МЧС РФ по региону напомнило гостям и жителям Краснодарского края о повышенной лавиноопасности на высоте более 1500 метров, которая будет сохраняться до 6 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сошествии четырёх лавин на дорожное полотно Транскавказской магистрали в Северной Осетии. Автомагистраль закрыта для всех видов транспорта до особого распоряжения.

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