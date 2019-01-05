Суббота, 5 Января 2019 года
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Происшествия

О жертвах и разрушениях не сообщается

Джакарта, 5 января 2019, 16:06 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии, в районе острова Хальмахера. Об этом 5 января сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в в 10.55 по Всемирному координированному времени (UTC) (13.55 мск).

Эпицентр подземной стихии находился в 180 километрах южнее города Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Об угрозе цунами также ничего не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на вулкане Анак-Кракатау в Индонезии было зарегистрировано новое извержение. Радиус зоны отчуждения в районе действия вулкана был расширен до 5 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: На вулкане Анак-Кракатау в Индонезии зарегистрировано извержение

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Землетрясения
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