У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Джакарта, , 16:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии, в районе острова Хальмахера. Об этом 5 января сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в в 10.55 по Всемирному координированному времени (UTC) (13.55 мск).

Эпицентр подземной стихии находился в 180 километрах южнее города Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Об угрозе цунами также ничего не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на вулкане Анак-Кракатау в Индонезии было зарегистрировано новое извержение. Радиус зоны отчуждения в районе действия вулкана был расширен до 5 километров.

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