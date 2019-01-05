Транскавказская магистраль в Северной Осетии перекрыта четырьмя лавинами

Владикавказ, , 15:44 — REGNUM Сильным снегопадом и четырьмя снежными лавинами заблокирована Транскавказская автомагистраль в Северной Осетии. Об этом 5 января сообщила пресс-слкжба ГУ МЧС РФ по региону.

Транскавказская магистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией, закрыта до особого распоряжения для всех видов автотранспортных средств в связи с усилением снегопада.

В результате проведённого мониторинга обстановки в региональном ГУ МЧС была получена информация о четырёх лавинах, полностью перекрывших дорожное полотно. Видимость на автотрассе нулевая.

Начатые ранее работы по расчистке трассы приостановлены в связи с сохраняющейся лавиноопасностью. В ближайшие часы ожидается усиление ветра и снегопада.

ГУ МЧС РФ по региону настоятельно рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от поездок на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до улучшения погодных условий, а при поездке соблюдать меры повышенной безопасности при движении по автотрассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе снежного кома на автодорогу Ялта — Ай-Петри в Крыму, полностью заблокировавшего движение автотранспорта.

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