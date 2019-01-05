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В Волгоградской области без света остались около 12 тысяч человек

Происшествия

Причиной аварий на электросетях стала непогода

В Волгоградской области без света остались около 12 тысяч человек
Александр Латышов © ИА Красная Весна
Опора ЛЭП

Волгоград, 5 января 2019, 14:52 — REGNUM  11,7 тысяч человек остались без энергоснабжения в Волгоградской области в результате резкого ухудшения погодных условий. Об этом 5 января сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

По информации ведомства, к аварийным ситуациям на эелектросетях в Волгоградской области привели неблагоприятные погодные условия. Из-за сильного шквалистого ветра, порывы которого достигают 20 м/секунду, мокрого снега и дождя происходят отключения в электросетях.

На данный момент в Волгоградской области остаются без энергоснабжения 11, 7 тысяч бытовых потребителей.

Сообщается, что на восстановительных работах задействованы 67 человек и 26 единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовых аварийных отключениях энергоснабжения в Республике Крым. Причиной отключений стала штормовая погода, которую принёс на полуостров южный циклон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму увеличилось число населённых пунктов, оставшихся без электроэнергии

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Аварии на электросетях
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